Calciomercato Milan – In arrivo Origi: cifre e dettagli del contratto

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel calciomercato estivo. Arriverà da svincolato: non rinnoverà l'accordo con il Liverpool

Daniele Triolo

Divock Origi rinforzerà, con tutta probabilità, l'attacco del Milan di Stefano Pioli nella prossima sessione di calciomercato. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La pausa del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, infatti, è servita al club di Via Aldo Rossi per dare una grossa accelerata all'operazione per l'acquisizione del cartellino del centravanti belga.

Il classe 1995, che arriverà in rossonero da svincolato, dunque a parametro zero, dal prossimo 1° luglio, percepirà 4 milioni di euro netti a stagione (5 milioni di euro al lordo con il Decreto Crescita) fino al 30 giugno 2026. Prima di chiudere, però, definitivamente l'affare servirà definire alcuni dettagli importanti, quali le commissioni da versare ai suoi agenti. Routine, ormai, quando si prende un giocatore in scadenza di contratto.

Origi, dunque, sempre più vicino al Milan per il calciomercato estivo 2022. Finora, con i 'Reds' di Jürgen Klopp, ha segnato 40 gol in 171 partite. Molte di queste, però, sono spezzoni di gara. Se si prendono in esame i minuti giocati nel complesso (6.883), Origi viaggia ad una media di una rete ogni 172': praticamente un gol ogni due partite. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

