Calciomercato Milan – Origi si avvicina: le cifre | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Divock Origi sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Ecco le novità

Divock Origi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan . L'attaccante è in scadenza a giugno con il Liverpool e dunque diventa un'opportunità molto interessante per Maldini e Massara. La dirigenza rossonera, infatti, cerca un attaccante per la prossima stagione, in attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Come appreso dalla nostra redazione, Origi sembra avvicinarsi sempre di più al Milan. Ci sarebbe un principio di accordo con l'entourage del giocatore sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus per quattro anni. Il bega avrebbe già dato l'ok al trasferimento. Il più sembra fatto, ora non resta che ricevere l'ok da parte della proprietà per concretizzare definitivamente il colpo. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>