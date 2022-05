Calciomercato Milan – Arriva Origi: visite mediche dopo la Champions

Le ultime news sul calciomercato del Milan: a breve inizierà la nuova vita di Divock Origi. Le visite mediche dopo la finale di Champions

Salvatore Cantone

Sta per iniziare la nuova vita di Divock Origi. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Liverpool si sottoporrà alle visite mediche dopo la finale di Champions League di questa sera. Successivamente ovviamente la firma del contratto e dunque la possibilità di alternarsi di Olivier Giroud nel corso della stagione, in attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Mancano ormai gli ultimi documenti da firmare per l'arrivo di Origi a Milano. L'attaccante negli ultimi anni non ha fatto bene, visto che ha giocato poco e segnato ancora meno, ma il talento è fuori discussione e Stefano Pioli può rigenerarlo. Il tecnico ormai è diventato un maestro nel fare questo tipo di lavoro. Considerando che arriva a costo zero, allora il colpo può essere considerato interessante.

A salutarlo anche il tecnico Jurgen Klopp: "Mi aspetto che Divock riceva un addio speciale. Per me sarà sempre una leggenda del Liverpool ed è stata una gioia lavorare con lui". Uomo di fascia come vice Leao o centravanti? A Pioli la scelta, ma intanto Origi è pronto a sbarcare in Italia. Intanto si cerca un vice di Theo Hernandez: due i nomi nel mirino.