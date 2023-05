Calciomercato Milan – Una pretendente per Origi si tira indietro | News

Uno dei giocatori sulla lista dei partenti in casa Milan è, come già detto a più riprese, Divock Origi. L'attaccante rossonero, arrivato in estate a parametro zero dal Liverpool, non ha convinto fino a questo momento, nonostante le molteplici occasioni dategli da Stefano Pioli. I due gol in campionato nel corso dell'intera stagione sono troppo pochi per le attese che tutti avevano.