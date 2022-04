Calciomercato Milan – Ingaggio Origi: è arrivato l’ok della proprietà

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Origi si avvicina sempre di più al club rossonero. Sarebbe arrivato l'ok da parte della proprietà

Divock Origi è sempre più vicino al Milan. Come viene riportato da Tuttosport, il club rossonero ha trovato un accordo per l'attaccante del Liverpool sulla base di 3,5 milioni più bonus. Il belga dovrebbe firmare un triennale più opzione per il quarto anno.