Calciomercato Milan, ore calde per Gimenez: intanto in Messico dicono …

Sono ore molto calde per il possibile arrivo di Santiago Gimenez al Milan: intanto in Messico le prime pagine sono tappezzate di rossonero

Quelle che si stanno vivendo sono ore molto calde in casa Milan per il possibile arrivo di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord e del Messico. I rossoneri sono da tempo a caccia di un attaccante che possa risolvere il problema della poca produzione realizzativa di Alvaro Morata e Tammy Abraham. L'obiettivo è quello di puntare su un '9' vero, un bomber di razza in grado di garantire un numero di gol importante, magari ancor più di una semplice doppia cifra. Il profilo preferito in questo momento è proprio quello del centramericano, che recentemente ha segnato una doppietta in Champions League contro il Bayern Monaco.