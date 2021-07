Calciomercato Milan – Ora Pobega può davvero restare con Pioli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega, rientrato dal prestito allo Spezia, vuole convincere il tecnico a confermarlo

Daniele Triolo

Si è detto e scritto che il Milan, in questo calciomercato estivo, avrebbe ceduto al miglior offerente Tommaso Pobega. Ma la situazione, negli ultimi giorni, sembra essere davvero cambiata. Ha affrontato l'argomento 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Pobega, classe 1999, cresciuto nel vivaio del Milan, è rientrato in rossonero dopo un'ottima stagione trascorsa in Serie A, dove ha giocato, con la formula del prestito secco, nella fila dello Spezia di Vincenzo Italiano: in Liguria ha segnato 6 gol e fornito 3 assist in 20 gare disputate nella massima serie.

Si è pensato che, siccome lui è abituato a giocare in un centrocampo a tre e non a due, potesse essere ceduto per finanziare, magari, un altro colpo in entrata per Paolo Maldini e Frederic Massara. In fin dei conti, molti club italiani hanno manifestato interesse per il calciatore (Atalanta su tutti, ma anche Sampdoria e Fiorentina).

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, però, sta valutando Pobega in questo ritiro e il ragazzo sta fornendo buone risposte. Entrato nella ripresa dell'amichevole di Milanello contro la Pro Sesto, è sembrato maturato rispetto ad un anno fa. Ha anche propiziato, con una staffilata da fuori area, il quarto gol rossonero.

Per 'Tuttosport', dunque, ora sta prendendo sempre più piede l'idea che Pobega resti al Milan in questo calciomercato estivo, come jolly di centrocampo per mister Pioli, anziché essere sacrificato sull'altare del bilancio. Di giocatori da cedere, in fin dei conti, ritenuti non funzionali al progetto ce ne sono anche altri.