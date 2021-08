Calciomercato Milan – Opportunità Sarabia: al PSG giocherebbe poco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pablo Sarabia, esterno offensivo del PSG, con Lionel Messi rischia di vedere poco il campo ...

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista offensivo per chiudere il suo calciomercato . Il nome di Pablo Sarabia , classe 1992 , esterno spagnolo del PSG è portato all'attenzione da 'gazzetta.it'. Il calciatore, nazionale delle 'Furie Rosse' di Luis Enrique , andrà in scadenza di contratto con i parigini soltanto il 30 giugno 2024 : nell'estate 2019 costò 20 milioni di euro, proveniente dal Siviglia .

Nell'ultima stagione a Parigi Sarabia ha giocato 37 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali, segnando 7 gol e fornendo 4 assist per i compagni. In quest'annata, però, con l'arrivo di Lionel Messi sotto la Torre Eiffel, rischia di non avere poi così tanto spazio a disposizione sul terreno di gioco. Per la versione online della 'rosea', Sarabia potrebbe cambiare aria con la formula del prestito.