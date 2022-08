Calciomercato Milan – Onyedika più di Lokonga. Piace anche Onana

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , sta ancora cercando un centrocampista e, in tal senso, Raphael Onyedika , classe 2001 , nigeriano di proprietà del Midtjylland , continua ad essere seguito con grande interesse. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Persiste, però, in orbita Milan, anche il nome di Jean Onana, classe 2000, camerunense di proprietà del Bordeaux. Dopo Ferragosto è possibile che i direttori dell’area sportiva Paolo Maldini e Frederic Massara accelerino sul mediano per dare a mister Stefano Pioli una soluzione in più in mezzo al campo. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>