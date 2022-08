Calciomercato Milan – Onyedika, offerta alzata: altro no del Midtjylland

Il Milan vorrebbe prendere Raphael Onyedika in questo calciomercato estivo. Ma il suo club d'appartenenza sta facendo muro: le ultime news

Daniele Triolo

Il Milan vorrebbe prendere il centrocampista Raphael Onyedika in questa sessione estiva di calciomercato, ma si sta scontrando con la resistenza del suo attuale club di appartenenza, il Midtjylland, che continua a fare muro dinanzi le proposte del club di Via Aldo Rossi per il nigeriano classe 2001.

Calciomercato Milan: i danesi sparano alto per Onyedika

La prima offerta del Diavolo, come si ricorderà, era stata di 4 milioni di euro. Rifiuto da parte dei danesi che, dal canto loro, ne chiedevano 10. Come riferito questa mattina, praticamente in contemporanea, sia da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in Italia sia dalla testata 'Ekstra Bladet' in Danimarca, è arrivata al Midtjylland una nuova offerta del Milan per Onyedika.

I rossoneri avrebbero alzato la propria proposta economica a 6,5 milioni di euro. Altro no, però, dal club di Herning, che continuerebbe a chiedere un'offerta in doppia cifra. Il Milan, verosimilmente, non accontenterà le richieste della compagine della Superligæn, pertanto sta valutando le alternative Jean Onana (Bordeaux) e Aster Vranckx (Wolfsburg).