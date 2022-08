Calciomercato Milan – Per il centrocampo rispunta il nome di Vranckx

Aster Vranckx torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Il belga classe 2002 è attualmente in forza al Wolfsburg in Bundesliga

Daniele Triolo

Ultimi giorni di calciomercato estivo e il Milan torna ad interessarsi ad Aster Vranckx. Potrebbe essere lui, il belga classe 2002 attualmente in forza al Wolfsburg, il rinforzo tanto agognato dai rossoneri a centrocampo. Una necessità, visto che Rade Krunić starà fermo almeno un mese per via di uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra.

Calciomercato Milan, Vranckx sul taccuino dei dirigenti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riaccostato il nome di Vranckx ai rossoneri. Il Milan, come si ricorderà, segue il giovane originario della Repubblica Democratica del Congo sin da quando aveva fatto parlare di sé in patria, nella fila del Malines. È stato monitorato, in particolare, nell'estate 2020: l'anno successivo, per 8 milioni di euro, si accasò in Germania.

Vranckx, secondo la 'rosea', è nella lista di calciomercato del Milan per quanto concerne potenziali acquisti a centrocampo, al pari di Raphael Onyedika (Midtjylland) che, però, si complica e Jean Onana (Bordeaux). La differenza tra Onana e Vranckx? Il primo arriverebbe soltanto a titolo definitivo, il secondo in prestito con (probabile) diritto di riscatto.

Una manna dal cielo per Paolo Maldini e Frederic Massara che, secondo le informazioni in possesso del quotidiano sportivo nazionale, per difensore e centrocampista non potranno spendere più di 8-10 milioni di euro complessivi.