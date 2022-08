Calciomercato Milan – Centrocampo, Onyedika costa poco e vale tanto

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista in questa fase finale del calciomercato estivo e quello di Raphael Onyedika sembra essere, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, proprio il nome giusto per il Diavolo. Il centrocampista nigeriano, classe 2001 , piace alla dirigenza rossonera per le sue caratteristiche : sarebbe un ottimo sostituto di Franck Kessié .

Onyedika, però, per il quotidiano torinese, piace al Milan anche per i suoi costi: il Midtjylland, per cederne il cartellino, chiede infatti appena 7 milioni di euro. Una cifra sostenibile e congrua per un giocatore che, nella scorsa stagione con la squadra danese, ha collezionato 48 presenze, segnato 4 gol e fornito 3 assist per i compagni.