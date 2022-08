Calciomercato Milan – Onana va pagato, niente prestito: le ultime

Onana, obiettivo di calciomercato del Milan, non arriverà in prestito. Infatti il Bordeaux non fa sconti, deve essere pagato: le ultime.

Stefano Bressi

Niente prestito per Jean Onana, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo. Il giocatore va pagato subito. Oggi c'era stato un incontro col Bordeaux e la novità tanto attesa è arrivata, ma non è positiva. I francesi non aprono al prestito, opzione preferita del Milan per il suo acquisto. Ora i rossoneri sono di fronte a un bivio. Le possibilità sono due: acquistare il camerunense classe 2000 a 5 milioni circa oppure cambiare obiettivo e spendere quei soldi altrove, scrive la Gazzetta dello Sport. O per un difensore o per un altro centrocampista.

La possibilità Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland è in netto calo. Per lui il Milan avrebbe anche pagato almeno 5 milioni subito, ma non c'è accordo. Aster Vranckx del Wolfsburg, belga classe 2002, resta l'alternativa principale. Potrebbe arrivare in prestito con diritto a 10 milioni. In ogni caso, Onana, anche a titolo definitivo, resta l'ipotesi più concreta. Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>