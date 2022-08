Calciomercato Milan – Onana, no al prestito: la richiesta del Bordeaux

Jean Onana è ora l'obiettivo numero uno di calciomercato del Milan per il centrocampo. Il suo club non lo cede a titolo temporaneo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Jean Onana, obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il centrocampo. È il calciatore che, attualmente, ha più possibilità di vestire la maglia rossonera in questa sessione di trattative; l'uomo per cui il Diavolo ha lavorato nelle ultime 48 ore.

Come riferito dalla 'rosea', ieri l'agente di Onana è stato a Bordeaux e ha avuto dal club che detiene il cartellino del mediano camerunense, classe 2000, la risposta che, in fondo, tutti aspettavano. Ovvero che l'offerta del Milan per rilevare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto non sarà considerata.

Calciomercato Milan, sì per Onana soltanto a titolo definitivo

Anche altri club che si erano avvicinati ad Onana con la medesima intenzione sono stati respinti al mittente. Per il Bordeaux, infatti, Onana va comprato. Possibili, dunque, novità nel giro di 24 ore, poiché il Milan sembra convinto di prenderlo ovunque, anche a titolo definitivo.

Ma quanto può costare Onana al Milan in questo calciomercato estivo? I 'Girondins' chiedono 6 milioni di euro, più uno di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista africano. La sensazione, però, secondo la 'rosea', è che si possa chiudere a meno, magari a 5 milioni di euro più la percentuale sulla rivendita.

Cifra ragionevole per un calciatore che non può fare la differenza, ma che per il Diavolo può rappresentare un buon quarto centrale di rotazione a metà campo. Onana ha già detto al Bordeaux che, tra le squadre interessate, sceglie il Milan per distacco. Troppo superiore il fascino dei Campioni d’Italia in carica rispetto a Nantes o Feyenoord. Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>