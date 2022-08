Calciomercato Milan – Sprint per Onana: il Diavolo ha un piano preciso

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Jean Onana, obiettivo di calciomercato del Milan per il quale il club rossonero è arrivato allo sprint finale. L'idea del Diavolo è quella di far arrivare il calciatore camerunense, classe 2000, in questi giorni a Milanello per poi metterlo a disposizione di mister Stefano Pioli, in forma ed utilizzabile, per il derby di sabato 3 settembre.