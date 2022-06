Calciomercato Milan – Piace Jean Onana del Bordeaux | News

Dopo la retrocessione in Ligue 2, il Bordeaux è in grande difficoltà economica e ha bisogno di monetizzare. Inevitabilmente ci saranno diversi calciatori con la valigia in mano, tra questi anche Jean Onana. Secondo L'Equipe, il centrocampista classe 2000 è un profilo che piace al Milan. Sul camerunense, che viene valutato circa 10 milioni di euro, ci sarebbe anche l'interesse dello Schalke 04.