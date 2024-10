CALCIOMERCATO MILAN

Samu Omorodion può essere un nome caldo per il prossimo calciomercato del Milan? Il retroscena passato fa ben sperare in questo senso ...

Samu Omorodion, attaccante del Porto, potrebbe diventare un nome interessante per le prossime sessioni di calciomercato del Milan. Il club rossonero, come noto, alla fine della stagione saluterà Tammy Abraham, che farà ritorno alla Roma, club da cui è arrivato in prestito. Questo imporrebbe ai rossoneri di cercare un altro profilo e non è detto che non possa tornare di moda il classe 2004. Sì, perché il Diavolo già in passato lo aveva cercato con insistenza.