Calciomercato Milan – Difensore, vivo l’interesse per Omobamidele

Andrew Omobamidele obiettivo di calciomercato del Milan. Tanto per l'estate quanto per l'inverno 2024: facciamo il punto della situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come, per il ruolo di difensore centrale, resti sempre vivo l'interesse del Diavolo per Andrew Omobamidele . Classe 2002 , il centrale irlandese di origini nigeriane è sotto contratto con il Norwich City , club della Championship inglese, fino al prossimo 30 giugno 2026 .

Calciomercato Milan: per la difesa obiettivo Omobamidele

Nell'ultima stagione con i 'Canaries', Omobamidele ha totalizzato 35 presenze tra campionato e F.A. Cup con un gol all'attivo in 2.650' sul terreno di gioco (media di 75' per gara). Secondo la 'rosea', il club inglese chiederebbe 15 milioni di euro per cedere Omobamidele al Milan in questo calciomercato estivo. Possibile, dunque, che il Diavolo lo monitori anche più in là di agosto.