Ex Milan – Olbia, ecco il colombiano Vergara per i playout

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘ l’Olbia, club sardo che dovrà disputare i playout per restare in Serie C contro la Giana Erminio, si è rinforzata in difesa.

Jherson Vergara, classe 1994, difensore centrale colombiano ex Milan e Cagliari, infatti, che già la passata stagione aveva militato nella fila dell’Olbia, ha firmato fino al termine della stagione.

Di Marzio ha rivelato come, in realtà, Vergara aveva già firmato nei mesi scorsi, poi, però, l’ufficialità dell’affare era slittata a causa dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus.

Oscar Brevi, tecnico dell’Olbia, può sorridere: Vergara darà una mano ai sardi nel tentativo di centrare l’obiettivo stagionale. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU IBRA E RANGNICK >>>