Calciomercato Milan, conferme su Okoli. Operazione complementare?

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: Okoli, Leoni e Comuzzo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il calciomercato del Milan, con tanti giocatori che potrebbero essere ceduti e che potrebbero essere nella lista anche di club inglesi importanti. Questo è il caso di Malick Thiaw, difensore tedesco voluto fortemente dal Newcastle (qui la situazione in casa rossonera). Se dovesse partire? Ecco le possibili soluzioni.

Alessandro Jacobone, giornalista che spesso parla del calciomercato del Milan, ha fatto il punto sulla difesa: Okoli, Leoni e Comuzzo. Ecco il suo post sul social X.

"Sul nome di Okoli continuo ad avere conferme, la retrocessione del Leicester apre a buone condizioni, con la società inglese conscia di non poter trattenere in Championship il giovane italiano che punta alla visibilità della serie A in una corsa alla maglia della nazionale". Sarebbe l'erede di Malick Thiaw? Non secondo Jacobone: "Dovrebbe trattarsi di operazione complementare, non consideratelo quindi sostituto diretto di Thiaw".

Al posto del tedesco i nomi principali sarebbero due: "Leoni e Comuzzo rimangono in cima alle priorità, in perfetto ordine di preferenza".

