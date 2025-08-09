Calciomercato Milan, conferme su Okoli. Operazione complementare?

"Sul nome di Okoli continuo ad avere conferme, la retrocessione del Leicester apre a buone condizioni, con la società inglese conscia di non poter trattenere in Championship il giovane italiano che punta alla visibilità della serie A in una corsa alla maglia della nazionale". Sarebbe l'erede di Malick Thiaw? Non secondo Jacobone: "Dovrebbe trattarsi di operazione complementare, non consideratelo quindi sostituto diretto di Thiaw".
Al posto del tedesco i nomi principali sarebbero due: "Leoni e Comuzzo rimangono in cima alle priorità, in perfetto ordine di preferenza".
