Calciomercato Milan, Okafor via solo in caso. Sorpresa al posto di Thiaw?

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto anche sul calciomercato del Milan in uscita. In partenza ci sarebbero sicuramente Adli e Bennacer, mentre Newcastle sarebbe tornato in pressing su Thiaw. Il Milan potrebbe chiedere 30 milioni di euro, visto che Malick è un difensore apprezzato da Allegri. In caso di addio, il Milan potrebbe pensare a Comuzzo e Leoni, ma occhio anche a Djimsiti.