Calciomercato Milan, Bennacer: un rifiuto da 20 milioni. E Okafor ...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Furlani e Tare starebbero aspettando qualche ulteriore cessione in questa sessione di calciomercato per poi investire in attacco e a centrocampo. Bennacer avrebbe detto no alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita: il Milan avrebbe così visto sfumare circa 20 milioni di incasso. Anche Adli sarebbe in uscita, ma avrebbe rifiutato la Russia, con un incasso mancato di 15 milioni di euro. Resterebbero in piedi le proposte di Verona e Sassuolo.