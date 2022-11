Calciomercato Milan – Okafor colpo ad effetto per l’estate: le ultime / News

Il nome di Noah Okafor è da tempo accostato al Milan. Il doppio scontro contro il Salisburgo in Champions League non ha fatto altro che consolidare l'idea precedente dei rossoneri. Lo svizzero classe 2000 ha segnato il gol del momentaneo 1-0 all'andata ed è apparso un po' più in ombra nella partita di ritorno: le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.

Okafor per l'estate

Stando a quanto riferisce 'Il Giornale' il Milan starebbe pensando al giocatore con molta insistenza ma non per l'immediato, bensì per il calciomercato estivo. Considerando che Okafor gioca nello stesso ruolo di Rafael Leao ci sarebbe da valutare diverse opzioni: chissà che non possa essere proprio lui il sostituto del portoghese in caso di mancato rinnovo.