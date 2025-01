Milan, il saluto di Okafor: “Grazie ai tifosi. Magari ci rivedremo”

Noah Okafor lascia il Milan per il RB Lipsia in questo calciomercato invernale: il suo saluto ai rossoneri a 'gianlucadimarzio.com'

“Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore”, ha detto l'ex RB Salisburgo a 'gianlucadimarzio.com'.