Calciomercato Milan – Gioielleria Salisburgo: Okafor la gemma della corona

Il Milan prosegue nella ricerca di giocatori molto interessanti in giro per l'Europa. Nelle scorse sessioni di calciomercato, la dirigenza rossonera ha seguito giovani interessanti, sia per la difesa che per il centrocampo. Ora il lavoro certosino di Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe spostarsi su profili più offensivi, alla ricerca della punta centrale del futuro.