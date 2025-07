Calciomercato Milan, Okafor risorsa economica: ecco il valore

Calciomercato Milan, Okafor: destino che non cambia. Ecco il piano del Diavolo

La risposta della rosea è no: difficilmente resterà rossonero, ma potrebbe diventare una risorsa economica, un esubero di lusso. Finora è stato il Flamengo a farsi avanti, ma Okafor vorrebbe restare in Europa. La doppietta contro il Liverpool potrebbe richiamare qualche pretendente. Il Milan dovrebbe usare l’incasso, dodici-quindici milioni, per finanziare il calciomercato in entrata.