Calciomercato Milan: Okafor-Bologna, la formula dell'eventuale affare

In azzurro, però, Okafor ha fatto la comparsa (appena 4 spezzoni di gara in Serie A) nel rush finale che ha portato la squadra di Antonio Conte allo Scudetto; non è stato riscattato ed è tornato al Milan. Attualmente in tournée in Asia con i rossoneri, non rientra però nei piani di Massimiliano Allegri.

Contatti tra club in piedi già per l'operazione Pobega — Motivo per cui, ora, il Bologna ci riprova. I contatti tra i due club sono in piedi perché si è appena conclusa l'operazione per il ritorno di Tommaso Pobega in rossoblu. Qualora la società di Joey Saputo dovesse vendere, al Napoli o al Nottingham Forest, un altro svizzero, Dan Ndoye, sarebbe proprio Okafor il favorito per sostituirlo.

Con quale formula? Il quotidiano sportivo nazionale ha sottolineato come Milan e Bologna stiano ragionando su un affare possibile sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il Milan vorrebbe comunque monetizzare per la cessione di Okafor, e, pertanto, servirà una formula che accontenti tutte le parti in causa per andare a dama.