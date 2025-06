Calciomercato Milan, Okafor rientra per ripartire: finirà in Brasile?

Noah Okafor, nell'ultima parte di stagione in prestito al Napoli, torna al Milan ma andrà nuovamente via nel calciomercato estivo. Il punto

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Noah Okafor, ceduto dal Milan al Napoli in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 nell'ultima sessione invernale di calciomercato, farà ritorno in rossonero. Il Napoli, infatti, non intende esercitare l'opzione di acquisto: ha giocato appena 36' totali diluiti in 4 partite con la squadra di Antonio Conte.