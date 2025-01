Calciomercato Milan - Confermato, niente RB Lipsia per Okafor! — Okafor ha svolto le visite mediche che, a quanto pare, per il RB Lipsia non avrebbero dato esito positivo. Questo è il motivo per cui, secondo i tedeschi, questo trasferimento non s'ha più da fare.

Dopo aver svolto alcune, opportune, verifiche, noi di 'PianetaMilan.it' possiamo confermarvi come, effettivamente, i negoziati per il passaggio di Okafor al club di proprietà del colosso austriaco 'RedBull' siano fermi. Di fatto, saltati.

Per il club rossonero, però, non si tratta di una questione fisica — Particolare importante, però, da sottolineare. Per il Milan, a quanto pare, il giocatore aveva perfettamente recuperato dall'ultimo infortunio, che ne aveva impedito l'utilizzo in qualche partita recente e, pertanto, era pronto per giocare sin da subito.

Per i rossoneri, Okafor è un calciatore sano e disponibile a scendere in campo. Da Via Aldo Rossi, dunque, filtra qualche (legittima) perplessità sulla mancata chiusura dell'operazione. LEGGI ANCHE: Sfuma il trasferimento di Okafor dal Milan al Lipsia: ecco perché l’affare non si farà >>>