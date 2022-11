Calciomercato Milan – Okafor nel mirino: tanta concorrenza e prezzo alto

In occasione del doppio scontro con il Milan in Champions League, l'esterno d'attacco del Salisburgo Noah Okafor ha dimostrato qualità importanti. Lo svizzero sembra ormai pronto al salto di qualità definitivo e, in questo senso, sono già diverse le squadre che lo stanno monitorando con attenzione.

Calciomercato Milan, le ultime su Okafor

Stando a quanto riferito dalla redazione tedesca di 'Sky Sport' oltre al Milan, anche Manchester City e Liverpool hanno mostrato un certo interesse nei confronti di Okafor. Una situazione difficile dunque per i rossoneri che, oltre alla concorrenza importante, devono scontrarsi sulla valutazione non proprio agevole del classe 2000: servono 35-40 milioni di euro per strapparlo al club austriaco. Attenzione però al Mondiale, che potrebbe cambiare le carte in tavola. In un modo o nell'altro. Brahim Diaz va ai Mondiali con il Marocco? Ecco perché è possibile