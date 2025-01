Negli ultimi giorni si è parlato molto spesso del possibile trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Addirittura ad un certo punto era un'operazione data per fatta, con tanto di visite mediche programmate. Poi però la smentita sulle visite stesse e il dietrofront sull'accordo trovato. Nessuna intesa e nessun viaggio per lo svizzero, nell'attesa che i club trovassero una quadra ancora non raggiunta. Intanto, però, sono arrivate le parole di uno dei diretti interessati.