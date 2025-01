Mercato Milan – Okafor verso il Lipsia: tutto fatto, lo svizzero pronto a partire

La trattativa si sarebbe chiusa nelle ultime ore, con entrambe le società che hanno trovato un accordo sulle condizioni economiche del trasferimento. Il Lipsia, interessato a Okafor da tempo, si appresta ad accogliere il giocatore, che rappresenta un rinforzo importante per il club tedesco in vista della seconda parte di stagione.

Il futuro del Milan sul mercato

Con l’addio di Okafor, il Milan potrebbe tornare sul mercato per trovare un’alternativa in attacco. L’obiettivo del club resta quello di rinforzare la rosa per puntare a un posto in Champions League e consolidare il progetto tecnico avviato sotto Conceição.