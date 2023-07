Calciomercato Milan – Okafor, beffata la Juventus: il retroscena

Il Milan ha bruciato in una sola mattina la concorrenza della Juventus che si era interessata al giocatore. Tuttavia sembra che il classe '00 sia promesso sposo con i milanesi. Si tratta quindi di una brillante trattativa condotta dalla dirigenza e dall'entourage del giocatore che dovrebbe recarsi a Milano domani stesso per svolgere le visite mediche .

Si attende solo l'ufficialità ma ormai sembra tutto pronto per l'arrivo dello svizzero al Diavolo. Non bisogna dimenticare che Okafor non è considerato giocatore extracomunitario quindi rimane uno slot libero. Sarà quindi premura della società scegliere bene il giocatore per il quale utilizzare tale posto libero. Attualmente la speranza è ancora quella di prendere Chukwueze dal Villarreal. LEGGI ANCHE:Milan, preso il vice Giroud >>>