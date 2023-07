A sorpresa, ma neanche tanto, il Milan sta per mettere a segno un altro colpo di calciomercato : i rossoneri, infatti, stanno per prendere Noah Okafor dal RB Salisburgo . L'attaccante svizzero, classe 2000 , comunitario, si trasferirà alla corte di Stefano Pioli . Lo hanno annunciato, prima di tutti, i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto ('Relevo').

"Il Milan sta chiudendo l'affare con il Salisburgo per Noah Okafor - ha scritto Romano in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. Apprendo che le visite mediche sono state fissate per sabato, domani, se tutto andrà secondo i piani. Il giocatore ha già trovato l'accordo, visto che era nei piani di Pioli".