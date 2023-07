Calciomercato Milan – Attaccante, preso Okafor: cifre e dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Noah Okafor , ultimo colpo di calciomercato del Milan che, in maniera piuttosto rapida, ha concluso con il RB Salisburgo l'acquisizione del cartellino dell'attaccante svizzero classe 2000 . Un investimento contenuto, vista anche la scadenza ravvicinata del contratto di Okafor con gli austriaci ( 30 giugno 2024 ): appena 14 milioni di euro.

Calciomercato Milan: operazione lampo per Okafor

Il Milan, dunque, ha concluso l'acquisto di Okafor in questa sessione di calciomercato coronando una rincorsa iniziata mesi fa. Già l'anno scorso, come si ricorderà, l'ormai ex numero 77 del RB Salisburgo era stato accostato al Diavolo. Un interesse che, successivamente, si era rafforzato dopo il gol segnato ai rossoneri in Salisburgo-Milan 1-1 di Champions League, gara disputata il 6 settembre 2022.