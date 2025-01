'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia pronto a cedere Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, in questa sessione invernale di calciomercato. Lo cerca, infatti, il RB Lipsia, compagine della Bundesliga tedesca. Oggi Okafor è a bilancio per il Milan a 11 milioni di euro: ogni euro incassato in più rappresenterebbe una plusvalenza per le casse societarie.