Calciomercato Milan – Cosa succede col Lipsia per Okafor? Ecco le ultime

Il calciomercato invernale entra nel vivo e fra le trattative che stanno occupando i pensieri dei tifosi c'è sicuramente anche quella fra il Milan e il Lipsia per Noah Okafor . L'attaccante svizzero sembra destinato a lasciare i rossoneri e il club tedesco appare come la principale pretendente al classe 2000. Ma come sta andando l'affare? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto riportato da Philipp Hinze, giornalista di Sky Sport, non esisterebbe ancora un pieno accordo fra i due club. La volontà di Okafor resta chiara, vuole trasferirsi in Germania, ma l'affare stenta a decollare per alcuni dettagli. In primis la formula proposta dal Milan, sottoforma di prestito e da discutere se con diritto o obbligo, e lo storico relativo agli infortuni dell'attaccante svizzero. Sta di fatto che l'affare non sembra sul punto di saltare, ma sembra che le due società abbiano ancora molto di cui parlare. Nei prossimi giorni vi saranno certamente dei nuovi aggiornamenti.