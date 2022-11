Calciomercato Milan – Raimondi: “Occhi su Okafor e Aouar. Luis Alberto…”

Il Milan si prepara alla pausa per i Mondiali in Qatar. Stefano Pioli potrà lavorare sulla sua rosa, con le amichevoli già programmate, mentre la dirigenza potrà concentrarsi sul calciomercato e sui possibili obiettivi.

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, il Milan lavora alacremente al rinnovo di Rafael Leao. Nel caso di risvolto negativo, i rossoneri potrebbero puntare su Noah Okafor del Salisburgo, la richiesta sarebbe di 30 milioni di euro. L'altro obiettivo potrebbe essere Houssem Aouar, calciatore in scadenza di contratto con il Lione. Sempre Raimondi ha parlato anche di Luis Alberto: il giocatore in partenza dalla Lazio dovrebbe tornare in Spagna, ma occhio al Milan. Lo spagnolo potrebbe costare sui 30 milioni di euro. 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta