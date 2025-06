Calciomercato Milan, oggi visite mediche in Croazia per Modric

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come il grande colpo - seppure ancora ufficioso - dei rossoneri in questa sessione estiva, ovvero Luka Modric , compirà il primo passo verso l'universo milanista nella giornata odierna.

Calciomercato Milan, oggi Modric fa le visite mediche

Modric, infatti, sosterrà oggi le visite mediche per il Milan in Croazia. Quindi, partirà alla volta degli Stati Uniti d'America con il Real Madrid - da cui presto si svincolerà a parametro zero - per prendere parte all'ultimo impegno ufficiale con i 'Blancos', il Mondiale per Club. Al termine del quale si tufferà totalmente nella sua nuova avventura al Milan.