Calciomercato Milan – Oggi l’offerta del Getafe per Castillejo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo ha un accordo con il Getafe. Ora gli spagnoli devono negoziare con il Diavolo

Daniele Triolo

Sulla lista dei partenti del Milan, in questo calciomercato estivo, figura anche il nome di Samu Castillejo. L'esterno offensivo andaluso, classe 1995, dopo le esperienze in patria con Málaga, la squadra della sua città, e Villarreal, potrebbe far presto ritorno a casa, nella Liga spagnola.

Come ricordato, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Castillejo è molto vicino a lasciare il Milan dopo tre stagioni: il numero 7 rossonero ha trovato un accordo con il Getafe e già oggi, a quanto sembra, il club dell'area metropolitana di Madrid dovrebbe presentare l'offerta ufficiale al Diavolo per il suo acquisto.

Il Milan valuta Castillejo, in questa sessione di calciomercato, almeno 8 milioni di euro: è la cifra con cui, al 30 giugno 2021, figura in bilancio il giocatore. Troppi soldi per tutte le pretendenti che, finora, si erano fatte avanti per lui. Ma a questo punto è probabile che, con in mano il sì del giocatore, la cessione di Castillejo al Getafe possa andare in porto.

Per la 'rosea', però, il Milan dovrà abbassare il prezzo del cartellino se vorrà trovare un accordo con gli spagnoli e ratificare, dunque, la partenza del biondo centrocampista verso la Spagna. Castillejo potrebbe dunque lasciare il Milan, società con cui ha firmato nell'estate 2018, con un totale di 108 partite, 10 gol e 13 assist in tutte le competizioni giocate. Milan, ottimismo per l'arrivo di un campione da Pioli. Le ultime >>>