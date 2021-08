Calciomercato Milan – Ottimismo per l’arrivo di Florenzi: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi ha rotto con la Roma e vuole soltanto i rossoneri. Saranno ore molto calde

Daniele Triolo

La trattativa di calciomercato tra Roma e Milan per il trasferimento di Alessandro Florenzi in rossonero trova ampio spazio sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. C'è stato, secondo la 'rosea', qualche rallentamento nell'operazione sull'asse Roma-Milano, dovuto al fatto che i giallorossi vogliono monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Mentre i rossoneri, al momento, non hanno intenzione di spendere per un 30enne.

Il Milan era partito con l'intenzione di prendere Florenzi in prestito secco in questa sessione estiva di calciomercato, di modo da non prendere 'impegni' per il prossimo bilancio. La Roma, però, non è d'accordo. Il procuratore dell'esterno capitolino, Alessandro Lucci, sta cercando di riannodare i fili il prima possibile. Florenzi, infatti, vuole giocare nel Milan nella stagione 2021-2022 ed al tecnico Stefano Pioli l'idea di averlo in rosa non dispiace affatto.

Florenzi, infatti, può giocare da terzino destro nel 4-2-3-1, alternandosi dunque con Davide Calabria, ma anche da esterno alto, sempre a destra, dando il cambio ad Alexis Saelemaekers. Esperienza, qualità, e duttilità: l'ex Valencia e PSG, in quella zona di campo, è certamente il rinforzo giusto per i rossoneri, che si riaffacciano in Champions League dopo otto anni di assenza e puntano ad essere assolutamente competitivi per l'imminente torneo di Serie A.

L'alternativa a Florenzi, ha scritto 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere rappresentata da Sergiño Dest del Barcellona, statunitense di passaporto olandese. Ma, alla fine, c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione Florenzi con la Roma. Magari con una formula più 'articolata' per il prestito legata al rendimento stagionale del ragazzo. Milan, le news più importanti di mercato di mercoledì 11 agosto >>>