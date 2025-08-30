Calciomercato Milan, oggi il giorno della cessione di Jimenez

Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Jimenez vicino al Bournemouth, trattativa a un passo. Prestito con diritto di riscatto in vista del sì rossonero.
Come riportato dall’esperto di calciomercato Orazio Accomando sul proprio profilo X, oggi dovrebbe arrivare la risposta definitiva del Milan sulla cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. La risposta dei rossoneri dovrebbe essere positiva, anche se al momento persiste una piccola distanza di circa due milioni tra le parti.

Tuttavia, questa differenza non dovrebbe influire sull’esito finale della trattativa, che dovrebbe concludersi per una cifra complessiva di 22 milioni di euro, con una formula di prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizioni potrebbe diventare obbligo.

Si tratta dunque di un’operazione che permette al Milan di realizzare una plusvalenza praticamente totale. Il laterale spagnolo, che non è mai entrato nelle grazie di Allegri per alcuni comportamenti poco consoni.

Come riportato da Accomando, il Real Madrid, che nell’operazione con il Milan aveva il diritto di recompra su Jimenez. Tale diritto però non potrà più esercitarlo una volta completata la cessione al Bournemouth. Ecco le parole di Accomando.

"Milan, oggi dovrebbe arrivare l'ok per la cessione di Alex Jimenez in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, di Alex Jimenez al Bournemouth. Ballano 2M tra domanda e offerta. Si dovrebbe chiudere intorno a 22M complessivi".

"Situazione Jimenez. Il Real Madrid aveva il diritto di recompra dal Milan, non esercitato. Tale diritto, ovviamente, verrebbe a cadere in caso di trasferimento al Bournemouth. Il Real non ha un ruolo nella cessione di Jimenez, dal momento che ha deciso di non riacquistare l'esterno".

