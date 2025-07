Calciomercato Milan, oggi giorno chiave per Jashari: il motivo

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, smania per venire al Milan in questo calciomercato estivo. L'operazione si concretizzerà o no?

Daniele Triolo Redattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 09:06)

Nuova puntata della telenovela, più che della trattativa, per il possibile trasferimento di Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Jashari, dopo aver saltato la finale di Supercoppa del Belgio che il Bruges, domenica, ha vinto battendo per 2-1 l'Union Saint-Gilloise, anche ieri si è allenato a parte nel centro sportivo dei nerazzurri.