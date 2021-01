Calciomercato Milan – Oggi è il giorno di Conti al Parma | News

Calciomercato Milan: addio a Conti dopo tre stagioni e mezza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, è il giorno di Andrea Conti al Parma. Il terzino destro del Milan, classe 1994, si trasferirà in Emilia in prestito con diritto di riscatto. In caso di salvezza dei ducali, però, il diritto diventerà obbligo.

Affare da 7 milioni di euro per le casse del club rossonero. Conti, in gialloblu, si metterà alle dipendenze di mister Roberto D'Aversa, che già lo aveva allenato, nella stagione 2014-2015, alla Virtus Lanciano in Serie B.