Calciomercato Milan – Offerta per Zaniolo, no della Roma. Ma si tratta

Nicolò Zaniolo è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' partito il dialogo per l'esterno offensivo

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In questi giorni, infatti, si segnalano contatti interessanti per l'attaccante esterno della Roma, classe 1999, che i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara considerano un talento su cui puntare al di là degli infortuni che, negli ultimi due anni, ne hanno frenato l'ascesa.

La Roma, però, non è disposta a cedere il suo gioiello 'a scatola chiusa'. Nonostante questo, la 'rosea' ha spiegato come, nelle ultime settimane, ci sia stato un contatto indiretto per la cessione di Zaniolo al Milan nella prossima sessione di calciomercato. Tramite un intermediario, è filtrata l'ipotesi di inserire il cartellino del belga Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica nell'operazione. Più, ovviamente, un conguaglio economico in favore dei giallorossi.

Il Milan sarebbe disposto ad arrivare a 30 milioni di euro. La prima risposta della Roma a questa proposta per Zaniolo sarebbe stata negativa. Il tecnico José Mourinho, infatti, ha bisogno di calciatori con caratteristiche diverse da quelle di Saelemaekers. Tuttavia, questo approccio, sebbene inizialmente negativo, è la conferma di come il dialogo tra le parti sia stato avviato.

Il contratto di Zaniolo con la Roma scadrà il 30 giugno 2024. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se ci potranno essere le basi per giungere al rinnovo. Così non fosse, logicamente a Trigoria inizierebbero a prendere in esame tutte le offerte che arriveranno. Comprese quelle con contropartita tecnica nell'affare. Il Diavolo si sta attrezzando per il talento azzurro. Milan, salta Botman? Ecco l'alternativa: le ultime news di mercato >>>