Calciomercato Milan, offerta del West Ham per Kiwior dello Spezia

Il West Ham è fortemente interessato a Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia, seguito anche dal Milan per il futuro. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, sul proprio sito. La proposta sarebbe di 12 milioni di euro, cifra certamente allettante per i liguri. Lo Spezia starebbe riflettendo in queste ore se cedere già ora il classe 2000, visto l'interesse anche di altre squadre. Una di queste è il Milan, che però penserebbe al polacco più per gennaio o per la prossima estate.