Calciomercato Milan – “Offerta ufficiale al Bordeaux per Onana”

Il Milan vuole prendere Jean Onana in questo calciomercato estivo. Presentata, oggi, una proposta ai 'Girondins' per il suo acquisto

'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato del Milan, in particolare su Jean Onana, centrocampista camerunense classe 2000 che il Diavolo sembra aver individuato come rinforzo per la mediana di mister Stefano Pioli.