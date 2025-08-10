Calciomercato Milan, offerta ufficiale del Napoli per Musah: i dettagli

Da qui, probabilmente, il ritorno di fiamma per Musah, che Conte aveva messo in cima alla lista dei suoi desideri. È il numero 80 rossonero, infatti, il mediano fisico che il tecnico salentino vorrebbe. Un po' per metterlo in concorrenza con André-Frank Zambo Anguissa, un po' per farlo giocare al suo posto quando questi sarà impegnato in Coppa d'Africa.
Sembrava vicino al Forest, ma vuole rimanere in Italia—
Musah nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Nottingham Forest, con emissari del suo entourage che sono volati in Inghilterra per provare a stringere. Ma il nuovo interesse del Napoli ha spinto alla prudenza, anche perché il giocatore preferirebbe restare in Italia.
