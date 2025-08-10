Calciomercato Milan, offerta ufficiale del Napoli per Musah: i dettagli

Pianeta Milan
Il Napoli torna alla carica con il Milan per strappargli Yunus Musah in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco la situazione
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il Napoli è tornato alla carica con il Milan per acquistare il centrocampista statunitense Yunus Musah in questa sessione di calciomercato. Gli azzurri, per la 'rosea', hanno presentato un'offerta ufficiale ai rossoneri: 22 milioni di euro più bonus per l'ex Valencia, già trattato nella prima fase del mercato, tra giugno e luglio.

Al Napoli di Antonio Conte serve un sesto centrocampista, uno con caratteristiche differenti da quelli attualmente in organico e, in questi giorni, si pensava potesse essere Fabio Miretti della Juventus. Recentemente, però, i contatti tra Napoli e Juve per Miretti, per cui i campani avevano presentato una proposta di 14 milioni di euro più bonus, si sono raffreddati.

Da qui, probabilmente, il ritorno di fiamma per Musah, che Conte aveva messo in cima alla lista dei suoi desideri. È il numero 80 rossonero, infatti, il mediano fisico che il tecnico salentino vorrebbe. Un po' per metterlo in concorrenza con André-Frank Zambo Anguissa, un po' per farlo giocare al suo posto quando questi sarà impegnato in Coppa d'Africa.

Musah nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Nottingham Forest, con emissari del suo entourage che sono volati in Inghilterra per provare a stringere. Ma il nuovo interesse del Napoli ha spinto alla prudenza, anche perché il giocatore preferirebbe restare in Italia.

