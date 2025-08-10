Calciomercato Milan, offerta ufficiale del Napoli per Musah: i dettagli

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il Napoli è tornato alla carica con il Milan per acquistare il centrocampista statunitense Yunus Musah in questa sessione di calciomercato . Gli azzurri, per la 'rosea', hanno presentato un' offerta ufficiale ai rossoneri: 22 milioni di euro più bonus per l'ex Valencia , già trattato nella prima fase del mercato, tra giugno e luglio.

Calciomercato Milan, Napoli alla carica per Musah

Al Napoli di Antonio Conte serve un sesto centrocampista, uno con caratteristiche differenti da quelli attualmente in organico e, in questi giorni, si pensava potesse essere Fabio Miretti della Juventus. Recentemente, però, i contatti tra Napoli e Juve per Miretti, per cui i campani avevano presentato una proposta di 14 milioni di euro più bonus, si sono raffreddati.