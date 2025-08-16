Calciomercato, stando a quanto rivela Sky, ci sarebbe molto movimento intorno a Noah Okafor, attaccante del Milan. Ecco le ultime novità

Milan , Okafor potrebbe restare in rossonero? L'attaccante svizzero, che sembrava destinato a un sicuro addio, adesso potrebbe davvero rimanere. Secondo le ultime di mercato, infatti, il Milan lo cederebbe solo per offerte a titolo definitivo e anche molto importanti ( si parla di interessi di Leeds e Fenerbahce ). Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, offerta per Okafor: i rossoneri fanno muro!

Stando a quanto rivela Sky (e riportato da Tuttomercatoweb), ci sarebbe molto movimento intorno a Noah Okafor, attaccante del Milan. Il Fenerbahce avrebbe anche formulato un'offerta allo svizzero e ai rossoneri. Il Diavolo, però, avrebbe fatto muro: il Milan, infatti, non vorrebbe più cederlo dopo le ottime prestazione nelle amichevoli prestagionali.