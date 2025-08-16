Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Okafor: il Fenerbahce spinge. Ecco la risposta rossonera

Calciomercato, stando a quanto rivela Sky, ci sarebbe molto movimento intorno a Noah Okafor, attaccante del Milan. Ecco le ultime novità
Milan, Okafor potrebbe restare in rossonero? L'attaccante svizzero, che sembrava destinato a un sicuro addio, adesso potrebbe davvero rimanere. Secondo le ultime di mercato, infatti, il Milan lo cederebbe solo per offerte a titolo definitivo e anche molto importanti (si parla di interessi di Leeds e Fenerbahce). Ecco le ultime novità.

Stando a quanto rivela Sky (e riportato da Tuttomercatoweb), ci sarebbe molto movimento intorno a Noah Okafor, attaccante del Milan. Il Fenerbahce avrebbe anche formulato un'offerta allo svizzero e ai rossoneri. Il Diavolo, però, avrebbe fatto muro: il Milan, infatti, non vorrebbe più cederlo dopo le ottime prestazione nelle amichevoli prestagionali.

Okafor avrebbe guadagnato la fiducia di Allegri, con il Milan che lo riterrebbe come un valido jolly per l'attacco rossonero. Vedremo se lo svizzero resterà davvero o se ci saranno offerte irrinunciabili durante gli ultimi giorni di calciomercato.

