Calciomercato Milan – Offerta per Kaio Jorge: trattativa nel vivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante del Santos, piace molto ai rossoneri. Vogliono portarlo subito in Italia

Daniele Triolo

Il Milan fa sul serio per Kaio Jorge: l'attaccante brasiliano, classe 2002, è l'elemento individuato da Paolo Maldini e Frederic Massara per diventare il calciatore giovane da far crescere dietro Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il contratto di Kaio Jorge con il suo attuale club, il Santos, scadrà il prossimo 31 dicembre e, pertanto, il Milan avrebbe voluto prenderlo a parametro zero per poi portarlo a Milano a gennaio.

Sul calciatore, però, c'è tanta concorrenza. Piace, soprattutto, alla Juventus e dunque i rossoneri sono entrati nelle ordine delle idee di investire qualcosa per il suo cartellino, anticipandone l'arrivo in Italia già per questa sessione di calciomercato. Il Santos, che ormai sa non di poter trattenere più Kaio Jorge al 'Vila Belmiro', chiede 10 milioni di euro per cederlo subito. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', il Milan ha messo sul piatto una prima offerta di 6.

Il club rossonero è convinto di riuscire a chiudere l'operazione e vuole accelerare, forte anche dalla volontà degli agenti di Kaio Jorge di non portare via il giocatore gratis per rispetto della società dello stato di San Paolo.